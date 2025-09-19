Salceda inicia las obras para dotar de saneamiento a más de 120 viviendas de Entenza

El Concello de Salceda ha iniciado las obras de la red de saneamiento en la parroquia de Entenza, con un coste de 875.000 euros, que el Concello financiará a través de dos planes de subvenciones de la Diputación de Pontevedra. En este sentido, el equipo de gobierno recuerda que su prioridad es el saneamiento y las zonas que todavía no lo poseen, por esa razón destinó el Plan Extra de la Diputación para acometer esta obra.

«La responsabilidad de un gobierno es gestionar los recursos públicos marcando las prioridades, y el saneamiento y la dotación de servicios básicos tienen que estar ante todo lo demás», recalcó la alcaldesa, Loli Castiñeira, que comprobó sobre el terreno el inicio de los trabajos junto al diputado provincial Alejandro Lorenzo y la directora de la obra. «Es un día importante para la parroquia de Entenza y también para el Concello de Salceda», valoró la regidora, recordando su compromiso de que esta sea la legislatura del saneamiento, «con más de 3 millones de euros comprometidos en estos dos años para este servicio dentro de la segunda transformación de Salceda».

La obra cumple con una deuda histórica con esta parroquia, pues en torno a 120 viviendas podrán conectarse al saneamiento. Además, con cargo a la baja licitación y a las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria, se podrán incrementar algunas zonas de la parroquia para abarcar tramos que quedaron fuera en el proyecto inicial.

Por su parte, el diputado provincial, Alejandro Lorenzo, reconoció la importancia de invertir en saneamiento, y se mostró contento de que el Concello de Salceda apostase por este servicio para destinar los fondos aportados desde la Diputación.