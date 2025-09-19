Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roban un potro al cortar el cierre en una finca de Soutoxuste

El potro desaparecido en una finca particular de Soutoxuste.

El potro desaparecido en una finca particular de Soutoxuste. / FdV

Antonio Pinacho

Redondela

Un potro de cinco meses desapareció el pasado martes de una finca de Soutoxuste, en Redondela, donde se encontraba junto a dos yeguas y otro potro.

Según explica su propietaria, los animales se encontraban en una parcela particular cerrada por un pastor eléctrico que apareció cortado, por lo que se sospecha que se trate de un robo. Además, la cría no se separaba de la yegua, lo que descarta que pudiera escapar. El potro, de color marrón oscuro, estaba vacunado y tenía chip.

La dueña ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil y el Seprona. El pasado fin de semana también desapareció otro potro en Soutomaior.

