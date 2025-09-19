Roban un potro al cortar el cierre en una finca de Soutoxuste

Un potro de cinco meses desapareció el pasado martes de una finca de Soutoxuste, en Redondela, donde se encontraba junto a dos yeguas y otro potro.

Según explica su propietaria, los animales se encontraban en una parcela particular cerrada por un pastor eléctrico que apareció cortado, por lo que se sospecha que se trate de un robo. Además, la cría no se separaba de la yegua, lo que descarta que pudiera escapar. El potro, de color marrón oscuro, estaba vacunado y tenía chip.

La dueña ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil y el Seprona. El pasado fin de semana también desapareció otro potro en Soutomaior.