Redondela abre la inscripción para cuatro cursos de informática

A.P.

Redondela

El Concello de Redondela ha abierto el plazo de matrículas hasta el 28 de septiembre para los cursos de formación en informática, que ofrecen 112 plazas. Los cursos se imparten hasta el 18 de diciembre en las Aulas Cemit de Redondela y Chapela. Hay cuatro opciones: Trámites online, competencias digitales básicas, bases de datos direccionales y retoque fotográfico. Todos son gratuitos y se dirigen al público adulto. Más información en http://redondela.gal/gl/cursos.

