Porriño ofertará un nuevo curso de atención sociosanitaria

Porriño ha recibido una subvención de la Consellería de Emprego por un importe de más de 52.000 euros que se destinará a organizar un nuevo curso de acciones formativas para personas desempleadas (AFD) con el objetivo de mejorar la cualificación profesional de la ciudadanía y facilitar su inserción en el mercado laboral.

Así, el gobierno local ha decidido volver a centrar la formación en la especialidad de Atención Sociosanitaria a personas Dependientes en Instituciones Sociales, que acredita la capacitación profesional para trabajar en ese sector, uno de los que más demanda registra en la actualidad.

De hecho, de los quince participantes en la última edición realizada por la administración local, más de una tercera parte del alumnado consiguió un puesto de trabajo.