Ponteareas celebra mañana su LVII Concurso de Gaitas

Ponteareas acoge mañana el LVII Concurso de Gaitas de Ponteareas, con la actuaciones tanto en las calles como en el auditorio municipal de «las mejores bandas de gaitas de Galicia», tal y como aseguran desde el gobierno local.

En concreto, once bandas harán sonar sus gaitas desde las 16.30 horas con el pasacalles por el centro de la localidad, para dar comienzo al posterior concurso a partir de las 17.00 horas en el Auditorio Municipal Reveriano Soutullo. La entrada es libre y gratuita.

Este año el concurso rendirá homenaje al músico y compositor ponteareano Ángel Viro Caamaño. Además, el certamen está dotado de un presupuesto para premios de hasta 9.800 euros aportados por la administración local y a mayores, Artesanía de Galicia colabora con diversos obsequios materiales.

De esta forma, el primer clasificado recibirá un premio de 2.000 euros y una gaita tradicional del Obradoiro de Gaitas Gil; el segundo, de 1.600 euros y un tamboril de Sanín Percusión Tradicional; el tercero, de 1.200 euros y el cuarto de 800 euros. El resto de grupos recibirán una contribución de 600 euros.

El jurado estará compuesto por músicos y artesanos gaiteiros como José Manuel Gil, Antonio Gutiérrez, Isidro Vidal, Lola Fernández «Lola de Ribeira», Marcos M. García Martínez y Rafael Carracedo.