O Rosal prepara su feria de productos locales

O Rosal prepara ya la cuarta edición de su Feira de Produtos do Rosal, que se celebrará el 12 de octubre a partir de las 11.00 horas, dentro de la programación de las Festas do Outono do Pilar. Además de venta de productos locales, el concejal de Comercio, Alejandro González, adelanta que el programa incluirá también actuación musical en la hora del vermú, pulpeiro y cortador de jamón.