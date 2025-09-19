O Rosal prepara su feria de productos locales
D.P.
O Rosal
O Rosal prepara ya la cuarta edición de su Feira de Produtos do Rosal, que se celebrará el 12 de octubre a partir de las 11.00 horas, dentro de la programación de las Festas do Outono do Pilar. Además de venta de productos locales, el concejal de Comercio, Alejandro González, adelanta que el programa incluirá también actuación musical en la hora del vermú, pulpeiro y cortador de jamón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- Caballero vuelve a reclamar la gratuidad de la AP-9: «Y si tiene que ir por tramos, primero entre Vigo y Pontevedra»
- El Gobierno elige que siga todo igual en la AP-9 y liga su futuro a lo que diga Bruselas