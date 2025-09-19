Nigrán celebra el Día Mundial del Alzhéimer con una jornada abierta en el Auditorio Municipal
D.P.
Nigrán
El Auditorio Municipal de Nigrán acoge esta tarde, a las 17.00 horas, una jornada dedicada al Día Mundial del Alzhéimer, abierta a todas las personas interesadas, especialmente familias de personas diagnosticadas con este trastorno o uno similar. A través de diferentes obradoiros y una mesa informativa a cargo de una experta, se mostrarán actividades como las que se llevan a cabo en el Centro Municipal de Enfermedades Neurodegenerativas de Nigrán, en Panxón, un servicio 100% público y gratuito creado por el Concello de Nigrán en el 2016 y gestionado por Afaga, que organiza dicha jornada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- Caballero vuelve a reclamar la gratuidad de la AP-9: «Y si tiene que ir por tramos, primero entre Vigo y Pontevedra»
- El Gobierno elige que siga todo igual en la AP-9 y liga su futuro a lo que diga Bruselas