Nigrán celebra el Día Mundial del Alzhéimer con una jornada abierta en el Auditorio Municipal

El Auditorio Municipal de Nigrán acoge esta tarde, a las 17.00 horas, una jornada dedicada al Día Mundial del Alzhéimer, abierta a todas las personas interesadas, especialmente familias de personas diagnosticadas con este trastorno o uno similar. A través de diferentes obradoiros y una mesa informativa a cargo de una experta, se mostrarán actividades como las que se llevan a cabo en el Centro Municipal de Enfermedades Neurodegenerativas de Nigrán, en Panxón, un servicio 100% público y gratuito creado por el Concello de Nigrán en el 2016 y gestionado por Afaga, que organiza dicha jornada.