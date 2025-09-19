Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nigrán celebra el Día Mundial del Alzhéimer con una jornada abierta en el Auditorio Municipal

D.P.

Nigrán

El Auditorio Municipal de Nigrán acoge esta tarde, a las 17.00 horas, una jornada dedicada al Día Mundial del Alzhéimer, abierta a todas las personas interesadas, especialmente familias de personas diagnosticadas con este trastorno o uno similar. A través de diferentes obradoiros y una mesa informativa a cargo de una experta, se mostrarán actividades como las que se llevan a cabo en el Centro Municipal de Enfermedades Neurodegenerativas de Nigrán, en Panxón, un servicio 100% público y gratuito creado por el Concello de Nigrán en el 2016 y gestionado por Afaga, que organiza dicha jornada.

