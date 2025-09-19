Mos transformará la carretera que une Pereiras y Tameiga

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, firmaron ayer el convenio de colaboración por el cual la administración provincial aporta 1,2 millones a las obras de humanización de la carretera que une las parroquias de Pereiras y Tameiga. Lo hace a través de dos programas, el Plan Extra, que le concede a Mos 900.000 euros, y el +Provincia, con 300.000 euros. La actuación, valorada en casi 1,5 millones de euros, se completará con 294.000 euros de fondos municipales.

El proyecto busca transformar una vía estrecha e insegura en una vial accesible, funcional y sostenible a lo largo de un tramo de 1.414 metros, en el que se verá mejorada la movilidad y seguridad de peatones y vehículos.

La carretera, que conecta las parroquias de Pereiras, Petelos, Tameiga y Sanguiñeda, es una de las principales vías del municipio. La intervención incluye la ampliación de la calzada y la creación de una senda peatonal en uno de los márgenes. En el núcleo de Pedraucha se prevé la configuración de una zona de convivencia peatonal y, para el tramo final, de carácter más rural, se incorporará una acera de 1,25 metros y un sistema de drenaje eficiente.

La obra también contempla la renovación de la red de alumbrado público con tecnología LED, el soterramiento de redes eléctricas de telecomunicaciones, la instalación de mobiliario urbano con barandillas de protección, la señalización horizontal y vertical, la ejecución de muros de contención para estabilizar parcelas y ampliar la vía, incorporación de pasos de peatones elevados y elementos de calmado de tráfico y la mejora del sistema de drenaje mediante instalación de colectores y alcantarillas.