Luciano Otero presenta una moción de confianza vinculada a las cuentas

El alcalde de Pazos de Borbén, Luciano Otero, tras el rechazo de la oposición a los presupuestos municipales de 2025, anunció ayer que se someterá a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas. El regidor, que gobierna en minoría al frente de Alternativa Veciñal (AV), justifica la decisión ante el «bloqueo sistemático» al que está sometido por parte del resto de grupos, ya que los últimos presupuestos aprobados en el municipio se remontan a 2022. «Desde entón, o Concello viuse obrigado a traballar con contas prorrogadas, algo insostíbel no tempo para quen quere gobernar con responsabilidade, modernizar o concello e facer as actuacións necesarias para mellorar a vida das veciñas e veciños», indica el regidor.

Otero acusa al resto de partidos de la corporación de «poñer paus nas rodas e impedir que Pazos de Borbén avance». «Chegaron incluso a votar en contra dos festivos locais, un exemplo máis da súa actitude de negarse a todo sen aportar alternativas», lamenta.

El alcalde subraya que es imprescindible actualizar el presupuesto para hacer frente a las subidas en servicios básicos como la recogida de la basura, la energía eléctrica y otros suministros, además de atender a las multas y sanciones «herdadas da nefasta xestión do anterior goberno do Partido Popular, que aínda a día de hoxe se seguen pagando», destaca.

El regidor afirma que su objetivo al llegar a la Alcaldía siempre fue «traballar para que Pazos progrese» y mejorar la calidad de vida de los vecinos. «Estamos a perder moi boas oportunidades coas que se podería facer moito máis, pero a oposición non o está permitindo», indica Otero, y acusa al PP de contar «coa complicidade necesaria de PSOE e BNG, que se agarran ao non polo non e antepoñen os intereses partidistas ao ben común de Pazos».

Con esta cuestión de confianza, el alcalde pretende dar un paso al frente y demostrar que el gobierno local de AV está decidido a gobernar «con seriedade, desbloquear o Concello e garantir o futuro de Pazos fronte á política do bloqueo».

Otero anunciará en los próximos días la fecha del pleno extraordinario. En caso de que perdiera la confianza, los grupos de la oposición dispondrían de un mes para plantear una moción de censura y presentar un candidato alternativo a la Alcaldía. Si en ese periodo de tiempo no alcanzasen un acuerdo, el presupuesto quedaría automáticamente aprobado.

Esta misma situación ya se vivió hace unos meses en Redondela donde la alcaldesa, Digna Rivas, optó por esta fórmula para aprobar con éxito las cuentas.