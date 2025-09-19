Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada de limpieza de la playa de A Xunqueira

A.P.

Soutomaior

El proyecto de voluntariado XVIII Limpeza Simultánea de Ríos, organizado por Adega, realizará este domingo a partir de las 10.00 horas una limpieza de la playa de A Xunqueira de Soutomaior. La inscripción es gratuita a través del correo electrónico prensa@soutomaior.gal aportando el nombre y apellidos, edad y DNI. El plazo remata hoy.

