La guardesa Fátima Rodríguez asume la coordinación del PSOE en el Baixo Miño

El PSdeG-PSOE celebró esta semana una asamblea comarcal en Tui, en la que fue elegida la nueva coordinadora socialista del Baixo Miño, la concejala de A Guarda Fátima Rodríguez. Su nombramiento forma parte del proceso de constitución de las coordinadoras comarcales, uno de los ejes organizativos de la nueva etapa abierta tras el congreso provincial celebrado el pasado mes de mayo.

La elección de Fátima Rodríguez como coordinadora representa una apuesta «por la renovación, el esfuerzo de la coordinación interna y la puesta en valor de la acción política comarcal, con el objetivo de que el PSdeG-PSOE siga siendo un referente en el Baixo Miño», indican desde las filas socialistas, marcando como prioridades la recuperación de las alcaldías de Oia, O Rosal, Tomiño y A Guarda, así como volver a conseguir una mayoría absoluta en Tui, en donde destacan el intenso trabajo desarrollado por el alcalde, Enrique Cabaleiro.

En la asamblea, que estuvo presidida por el secretario general provincial, David Regades, participaron el propio alcalde de Tui; los secretarios generales y de organización de la agrupación de Oia, José Miguel Sánchez y José Ignacio Trojaola; la secretaria general de Tomiño, Violeta de Santiago Moure; las concejalas tudenses Ana Núñez y Sonsoles Vicente; la secretaria general de A Guarda, Bárbara Domínguez, y la portavoz y nueva coordinadora comarcal, Fátima Rodríguez, además de otras compañeras y compañeros del Baixo Miño.

La nueva coordinadora, Fátima Rodríguez, destacó que «el Baixo Miño es una comarca donde el socialismo demostró que gobernar con responsabilidad, estabilidad y proyectos sólidos da resultado, teniendo el Concello de Tui como claro ejemplo», y añadió que «es un honor y una gran responsabilidad asumir la coordinación de una de las comarcas con más fuerza política e institucional».

Por su parte, Regades explicó que este proceso responde a la voluntad de construir «un PSdeG-PSOE más cohesionado, movilizado y próximo al territorio», con el objetivo de recuperar el gobierno de la Diputación de Pontevedra.