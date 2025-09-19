Curso gratuito de digitalización de Pymes en Salvaterra
D.P.
Salvaterra de Miño
El Aula de Capacitación Digital de Salvaterra de Miño acogerá los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre una formación en digitalización de empresas. La inscripción es gratuita en modalidad presencial en horario de 16.30 a 19.30 horas. Entre las temáticas formativas se encuentran aspectos como la facturación electrónica, la ciberseguridad o el posicionamiento web. Para mayor información o inscripciones, a través del teléfono 610 586185 .
