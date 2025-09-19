Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso gratuito de digitalización de Pymes en Salvaterra

D.P.

Salvaterra de Miño

El Aula de Capacitación Digital de Salvaterra de Miño acogerá los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre una formación en digitalización de empresas. La inscripción es gratuita en modalidad presencial en horario de 16.30 a 19.30 horas. Entre las temáticas formativas se encuentran aspectos como la facturación electrónica, la ciberseguridad o el posicionamiento web. Para mayor información o inscripciones, a través del teléfono 610 586185 .

