Concierto didáctico para conocer los instrumentos en Nigrán
D.P.
Nigrán
La Agrupación Musical de Vincios ofrecerá un concierto didáctico este domingo, día 21, en la Plaza de la Biblioteca de Nigrán. El evento comenzará a las 12.30 horas y en caso de lluvia se trasladará al Auditorio Municipal. La actuación está diseñada para todos los públicos con el objetivo de enseñar a las personas asistentes las diferentes familias de instrumentos e incluso podrán subir al escenario junto a los sesenta músicos de la banda.
