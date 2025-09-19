Cientos de corredores participan mañana en una carrera popular en Redondela
Una prueba será infantil y también habrá una contrarreloj por equipos
Cientos de deportistas de todas las edades se darán cita en Redondela mañana, día 20, para participar en la V Carrera Popular Infantil y la IV Contrarreloj por equipos. Las dos citas, organizadas por el Concello en colaboración con el club de atletismo CAR, se celebran a partir de las 18.00 horas con la prueba infantil y a las 20.00 con la contrarreloj.
Esta nueva edición de la carrera popular infantil está dirigida a los nacidos entre 2010 y 2023. Los participantes tendrán que recorrer diferentes distancias dependiendo de sus edades. Así, la distancia de la prueba será de 50 metros para los más pequeños hasta los 2.300 metros para los mayores. A partir de las 18.00 horas comenzarán las carreras en la calle Alfonso XII. La meta estará situada en la misma calle, frente al Ayuntamiento.
La IV Carrera Contrarreloj por Equipos que se celebrará a partir de las 20.00 horas. Los equipos deberán estar formadas por entre 4 y 6 componentes. En el caso de los equipos mixtos, un mínimo de 2 componentes tendrán que pertenecer al género contrario. El recorrido tendrá una distancia de 5.000 metros que comenzará en el centro urbano con la meta ante el Concello.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- Caballero vuelve a reclamar la gratuidad de la AP-9: «Y si tiene que ir por tramos, primero entre Vigo y Pontevedra»
- El Gobierno elige que siga todo igual en la AP-9 y liga su futuro a lo que diga Bruselas