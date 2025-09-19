Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El centro deportivo ofrece matrícula gratis

A.P.

Redondela

El centro deportivo municipal de Redondela, que gestiona la empresa Serviocio, anima a ponerse en forma tras el verano ofreciendo la matrícula gratis en septiembre. Las instalaciones cuentan con una gran sala fitness, además de piscina y una amplia oferta de actividades.

TEMAS

Tracking Pixel Contents