El centro deportivo ofrece matrícula gratis
A.P.
Redondela
El centro deportivo municipal de Redondela, que gestiona la empresa Serviocio, anima a ponerse en forma tras el verano ofreciendo la matrícula gratis en septiembre. Las instalaciones cuentan con una gran sala fitness, además de piscina y una amplia oferta de actividades.
