El CEIP Porto Cabeiro estrena patio para los alumnos de Infantil

El CEIP Plurilingüe Porto Cabeiro de Vilar de Infesta ha iniciado el curso con dos importantes novedades en sus instalaciones: por un lado la creación de una zona verde con áreas de juego dirigida al alumnado de Infantil, y por otro, la renovación de la pista polideportiva del centro escolar.

La directora del colegio, Cecilia Rodríguez, destaca que la reforma del patio de Infantil es el fruto del trabajo conjunto realizado con la ANPA. «A antiga zona de xogo, que durante anos estivo infrautilizada debido a entre outros problemas, as deficiencias de drenaxe que impedían o seu uso boa parte do ano, foi completamente renovada e convertida nun espazo verde, con relevo e diferentes áreas de xogo», explica. La actuación incluyó una zona de césped, espacios de arena, elementos naturales y la puesta en valor de la zona cubierta con un arenero, «co obxectivo de crear un patio máis atractivo, seguro e estimulante para o xogo e a convivencia das nenas e nenos», apunta.

Este proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre el centro escolar y la ANPA, que unieron esfuerzos para afrontar esta inversión y dar una nueva vida a un espacio clave del colegio como demandaba la comunidad educativa. «Con esta mellora damos un paso máis na aposta por unha escola pública de calidade, onde a colaboración entre familias e profesorado fai realidade proxectos que benefician directamente ao alumnado», señala Rodríguez. Esta actuación se suma a las realizadas en los últimos años como la creación de una huerta y la mejora del patio de columnas, también fruto del trabajo conjunto.

Nuevo firme de la pista

Además, este nuevo curso también se hizo realidad la renovación de la pista polideportiva, una demanda histórica de la comunidad educativa y de los vecinos, una actuación financiada por el Concello y la Diputación. La instalación deportiva, de 900 m2, presentaba un firme de asfalto en muy malas condiciones que fue sustituido por una pista de hormigón pulido con un tratamiento antideslizante.

La alcaldesa Digna Rivas, habla con alumnos del colegio Porto Cabeiro en la pista polideportiva reformada. / FdV

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, visitó esta semana las instalaciones escolares y destacó que la nueva pista permitirá practicar deporte de forma «máis cómoda e segura». La reforma, incluida en el plan +Provincia, supuso una inversión de 47.866 euros, de los que el Concello aportó 25.884 y la Diputación los 22.131 restantes.