El BNG de Gondomar pide mejor gestión de las ayudas
Gondomar
El BNG de Gondomar denuncia que el actual Gobierno local «continúa priorizando lo estético sobre lo necesario» asegurando que «de los fondos de la Diputación, el gobierno destina más de 1,8 millones de euros a humanizaciones y apenas 150.000 euros a servicios básicos municipales».
Los nacionalistas afirman que «en el municipio hay otras necesidades más urgentes como dotar de aceras la carretera principal de Borreiros o el saneamiento de más de 3.000 viviendas que aún no tienen».
Del mismo modo, lamentan que «la Diputación no haga valer las bases de las ayudas dirigidas a financiar proyectos para prestación de servicios».
