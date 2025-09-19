Arcade acoge un coloquio sobre la situación de Palestina

El Concello de Soutomaior organiza hoy viernes, a las 20.30 horas, una charla informativa sobre la situación de Palestina, que contará con la intervención del médico oftalmólogo y escritor Mohamed Safa. El coloquio, titulado «Desmontando a Israel», estará presentado por el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, y moderada por Beatriz Carrasco, integrante del colectivo BDS Galiza. El evento ofrecerá también la actuación musical en directo del artista local Antón Ke.

El acto será en el Multiusos de Arcade, con entrada gratuita hasta completar el aforo de la sala.