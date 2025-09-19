Acto contra el genocidio, esta tarde en Tui
D.P.
Tui
La Plaza del Concello de Tui acogerá esta tarde, a las 20.00 horas, un acto público contra el genocidio del pueblo palestino en Gaza. «El objetivo es mostrar la condena enérgica y la repulsa al antisemitismo e islamofobia, reafirmando el compromiso con el respeto a todas las comunidades», indican desde el Concello.
