Acto contra el genocidio, esta tarde en Tui

D.P.

Tui

La Plaza del Concello de Tui acogerá esta tarde, a las 20.00 horas, un acto público contra el genocidio del pueblo palestino en Gaza. «El objetivo es mostrar la condena enérgica y la repulsa al antisemitismo e islamofobia, reafirmando el compromiso con el respeto a todas las comunidades», indican desde el Concello.

