Un tributo al compromiso social

La escritora ribadense Celia Castro presentó su libro «Ramón González e Corona González Santos: un matrimonio de filántropos», una obra que versa sobre la vida y el legado de dos figuras claves en la historia reciente de Porriño y de Ribadeo.

El libro fue presentado ayer en la casa consistorial porriñesa, donde participó la propia autora acompañada de los alcaldes de Porriño y Ribadeo, Alejandro Lorenzo y Daniel Vega, respectivamente; así como de representantes de la familia Fontán Domínguez, descendientes del matrimonio homenajeado.

Ramón González y Corona González Santos formaron un matrimonio que destacó por su compromiso social y por su generosidad, tanto con el pueblo de Porriño como con el de Ribadeo. De ello versa la obra escrita por Celia Castro, quién contó durante la presentación del mismo que «los protagonistas se conocieron en la estación de tren de Porriño de forma fortuita» y explicó «que fue un flechazo y decidieron casarse a los pocos meses».

El objetivo del texto de Castro es «conservar y transmitir ejemplos de filantropía como los de Don Ramón y Doña Corona». La autora quiso recordar que «ambos ayudaron en la época del hambre, a los damnificados de la gripe del 18, a las viudas de los náufragos; además de financiar construcciones de edificios» como es el caso de la actual casa consistorial de Porriño diseñada por Antonio Palacios.

El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, aseguró que «celebramos con orgullo esta publicación y reafirmamos nuestro deseo de seguir fortaleciendo los lazos con el municipio de Ribadeo, tras el reciente hermanamiento».

Por su parte, Daniel Vega subrayó la importancia «de promover actuaciones conjuntas que homenajeen a estas dos figuras clave para el desarrollo de ambas localidades».