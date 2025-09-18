Las trabajadoras del SAF de Mos lamentan desinformación sobre la rescisión del contrato

La CIG denuncia que las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Mos supieron por las redes sociales que el gobierno local va a iniciar el expediente de rescisión del contrato con la empresa adjudicataria del servicio. Hacen este reproche porque fueron las trabajadoras las que, el pasado 26 de agosto, solicitaron una reunión con los representantes municipales para abordar «los graves incumplimientos laborales por parte de la compañía». Junto con esta solicitud de reunión, la CIG también registró en el Concello una denuncia interpuesta ante Inspección de Trabajo por cuestiones como la falta de un plan de prevención de riesgos y de registro de jornada, así como descansos, jornadas irregulares y contratación.

«Problemáticas que se iniciaron nada más ponerse en marcha el servicio el pasado 9 de abril», recuerdan desde el sindicato, lamentando que «durante este tiempo, los responsables municipales se negaron siempre a recibir a las trabajadoras, que solicitaran ser escuchadas antes de la elaboración del pliego de condiciones de la actual adjudicación, con la intención de que se mejoraran sus condiciones y se protegieran frente a los abusos de las posibles licitadoras».

«No olvidemos que la atención de las personas depende en un 90% del trabajo del personal auxiliar, por lo que el servicio puede solo puede mejorar cuidando a las trabajadoras, escuchando sus necesidades y poniendo los medios necesarios para garantizar su protección», insisten desde la CIG, exigiendo la convocatoria de una reunión urgente en la que se aborde la gestión directa del servicio, se asuman las responsabilidades de protección de las auxiliares y se les explique a las trabajadoras cual es su situación actual y como se van a afrontar los graves incumplimientos en materia laboral.