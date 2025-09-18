Tomiño inaugura el sábado el nuevo Espazo Isaura Gómez
El Espazo Isaura Gómez de Tomiño abrirá sus puertas al público este sábado, día 20, a las 12.00 horas. El edificio municipal promete marcar «un antes y un después en la vida cultural y social del municipio», según apuntan desde el gobierno municipal, que invitan a todos los vecinos y vecinas a la inauguración.
El inmueble agrupará, en un mismo lugar, la biblioteca municipal, el archivo municipal, el aula CeMIT y otros espacios vecinales. El objetivo es «que el espacio se convierta en un punto de encuentro, formación y dinamización cultural».
El edificio cuenta con una inversión próxima a 2 millones de euros y cuenta con un diseño altamente eficiente desde el punto de vista energético. Además, según indican desde el Concello de Tomiño, «aspira a ser uno de los primeros edificios públicos de la comarca en conseguir la clasificación PassivHouse» gracias a su bajo consumo energético y a la incorporación de energías renovables.
