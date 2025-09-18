Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tomiño inaugura el sábado el nuevo Espazo Isaura Gómez

D. P.

Tomiño

El Espazo Isaura Gómez de Tomiño abrirá sus puertas al público este sábado, día 20, a las 12.00 horas. El edificio municipal promete marcar «un antes y un después en la vida cultural y social del municipio», según apuntan desde el gobierno municipal, que invitan a todos los vecinos y vecinas a la inauguración.

El inmueble agrupará, en un mismo lugar, la biblioteca municipal, el archivo municipal, el aula CeMIT y otros espacios vecinales. El objetivo es «que el espacio se convierta en un punto de encuentro, formación y dinamización cultural».

El edificio cuenta con una inversión próxima a 2 millones de euros y cuenta con un diseño altamente eficiente desde el punto de vista energético. Además, según indican desde el Concello de Tomiño, «aspira a ser uno de los primeros edificios públicos de la comarca en conseguir la clasificación PassivHouse» gracias a su bajo consumo energético y a la incorporación de energías renovables.

