La Semana Cultural de Pazos de Reis empieza con teatro

La Semana Cultural de San Miguel, en Pazos de Reis, comienza mañana, viernes, con la representación de la obra «Cun pé no ceo», del grupo Aloia Teatro. Será a las 20.30 horas en la casa cultural. El sábado, a la misma hora, habrá sesión de play-backs infantil, y el domingo, a partir de las 18.00 horas, cuentacuentos con Bego Bras y magia con Samuel Moreno.

La Semana Cultural continuará el jueves 25 con la representación de «Arraiadas», del grupo Teatro Chirlomirlo de Randufe, a las 20.30 horas. El viernes, 26 de septiembre, nueva sesión de play-backs a las 20.30 horas, y, por último, el domingo, 5 de octubre, a las 18.30 horas, el grupo de Teatro Fonte da Tella de Soutomaior presentará «A Brisca».