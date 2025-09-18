Redondela busca voluntarios para colaborar con el Programa de Adopción Felina

La Concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade de Redondela ha puesto en marcha una campaña de voluntariado para las personas que puedan colaborar en el Programa de Adopción Felina como casas de acogida o colaborando con las tareas del refugio municipal. El concejal Roberto Villar explica que, a día de hoy, ya hay un grupo de voluntarios que colaboran con el programa, especialmente con el cuidado de crías abandonadas.

Redondela está ahora implementando la tercera fase del programa, un proyecto que comenzó en 2023 «e xa consolidamos tanto a recollida de animais na rúa como a asistencia veterinaria e o programa de adopción», señala Villar. Actualmente existen algunas casas de acogida en las que voluntarios se hacen cargo de los animales abandonados mientras no son adoptados. También se trabaja en la construcción de un pequeño refugio.

El edil se muestra muy satisfecho con los resultados hasta ahora y confía en que más gente se anime a colaborar «para darlle unha segunda oportunidade a estes animais». Quien desee formar parte del voluntariado solo tiene que inscribirse en el Concello o en el teléfono 604 044165 y colaborar «na medida das súas posibilidades».

Un gato recién nacido alimentado con biberón en Redondela. / FdV

En los próximos meses se pondrá en marcha una cuarta fase del programa que será la campaña de voluntariado para el rescate de animales heridos en las calles.

El Programa de Adopción Felina no se limita a atender a los gatos abandonados y buscarles un hogar, sino que pretende concienciar a la sociedad contra el abandono animal y la obligación de esterilizar las mascotas. «Recalcar que antes de levar un animal a casa é fundamental reflexionar sobre o tempo que hai que dedicarlles, os recursos económicos que requiren e o espazo dispoñible para eles», indica Villar, que solicita la colaboración ciudadana en la protección de los derechos de los animales y en la promoción de una cultura de respeto y cuidado hacia ellos.