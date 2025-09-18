El puente de Trasmañó ya se encuentra listo para su apertura

La reforma del puente de acceso a la parroquia de Trasmañó, en Redondela, ya se encuentra terminada a la espera de su inauguración, prevista para los próximos días. La estructura fue sometida a finales de agosto a las pruebas de carga realizada con camiones, la última de las actuaciones necesarias antes de su apertura al tráfico.

Esta obra es la última de la reposición de los viales afectados por la ampliación de la AP-9 a su paso por las parroquias de Chapela y Trasmañó, unos trabajos adjudicados a la empresa Civis Global por un importe total de 2,65 millones de euros y que también incluyeron las reformas integrales del Camiño Mouriño, la Estrada do Torreiro y la rúa Pasán.

La actuación contempló la instalación de una estructura metálica en el margen derecho del viaducto para crear una zona peatonal de 1,5 metros de ancho, lo que permite ampliar la superficie de calzada para el tráfico rodado y garantizar la seguridad de los viandantes, ya que la antigua acera era muy estrecha e incumplía la normativa.

Además se ha renovado el firme y la señalización en todo el puente y se ha colocado una barrera de hormigón para proteger a los peatones.

El puente ha ampliado el espacio para los peatones. / ANTONIO PINACHO

Este viaducto se mantiene cerrado al tráfico para la ejecución de las obras desde el pasado mes de abril, por lo que los residentes en Trasmañó, para acceder a sus casas tanto en sus vehículos como los peatones deben dar un rodeo hasta el paso subterráneo de Río Frío, situado a unos 300 metros del Alto da Encarnación.

Paso para peregrinos

Este puente también se prevé que sea muy utilizado por las decenas de peregrinos que cada jornada pasan por la zona realizando el Camino de Santiago por la costa. Aunque la ruta oficial procedente de Vigo hacia Redondela transcurre por la Senda da Auga, son muchos los que al salir de la ciudad olívica optan por atravechar Chapela tanto por la avenida de Vigo como por la avenida de Redondela. Al unirse ambos trazados en el Alto da Encarnación, para evitar seguir por la carretera N-552, los peregrinos suben hacia Trasmañó para continuar por la Senda da Auga, un recorrido mucho más atractivo por un sendero por la falda del monte de Cedeira alejado del tráfico, rodeado de la naturaleza y con unas impresionantes vistas de la ría.