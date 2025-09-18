El PP lanza su plan de «rexeneración e esperanza» para el futuro de Redondela

El PP de Redondela ya tiene la mirada puesta en la recuperación de la alcaldía. Con este objetivo presentaron en el marco de un encuentro con su militancia y simpatizantes celebrado en la tarde del miércoles su «proxecto de rexeneración e esperanza para o futuro do municipio», cuando faltan poco más de 600 días para las elecciones municipales de 2027.

El acto, celebrado ante más de 200 personas en el Pazo de Petán con un novedoso formato informal, contó con la presencia del presidente provincial del PP y de la Diputación, Luis López; el presidente local y portavoz municipal, Javier Bas; el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos; la secretaria xeral de los populares locales, Susana Cabaleiro y todos los concejales del grupo municipal.

Tras las intervenciones de Cabaleiro y Pazos, los ediles Ana Alonso, Sandra Bastos, Miguel Álvarez e Iván Crespo explicaron diversas cuestiones «que están a funcionar moi erráticamente no municipio en distintas áreas, como Economía e Facenda, Deportes, Medio Ambiente, Seguridade e Emerxencias, Atención Veciñal ou Servizos Sociais, entre outras», antes de dar paso al portavoz municipal y exalcalde de Redondela.

Preparación e capacidade de traballo

Javier Bas destacó la «ilusión, preparación e capacidade de traballo» del equipo del PP redondelano y se mostró ilusionado con la posibilidad de obtener una «confianza rotunda en forma de maioría absoluta» en mayo de 2027, «porque Redondela non pode seguir así, non podería seguir nin un día máis, pero lamentablemente teremos que sufrir e padecer aínda 600 días a un goberno que non sabe o que fai e que vai arrastrando os pés». El líder de los populares criticó que el actual bipartito (PSOE-AER) ha perdido «axudas e oportunidades doutras administracións cifradas en máis de 5 millóns de euros no presente mandato» y les acusó de «subir os impostos de xeito estratosférico para pagar as débedas do Concello».

Por último defendió la necesidad acometer inversiones «estratéxicas e ambiciosas» para dotar a Redondela de un auditorio y de una remozada plaza de abastos, a Chapela de otro pabellón, una escuela infantil y la reforma de la Avenida de Vigo, para promover unas instalaciones de atletismo y para atender al rural con un transporte interparroquial y por las mejoras y obras que precisan en los servicios básicos.