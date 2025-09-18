La Policía Local de Mos protege a dos víctimas de violencia de género
Mos
La Policía Local de Mos inició esta semana el servicio de seguimiento y protección a las dos primeras víctimas asignadas a través del sistema VioGén con el que se materializa, tras su formalización en el pasado mes de noviembre, la incorpora de Mos a este programa estatal de protección a víctimas de violencia machista.
La unidad de VioGén está coordinada por el jefe en funciones de la Policía Local, e integrada por dos agentes más. Su labor se centra en la atención y seguimiento de las víctimas derivadas de la coordinación con la Guardia Civil. Además, trabaja en conexión directa con el Centro de Información á Muller de Mos, garantizando una atención integral que combina protección policial, atención psicológica, jurídica y social.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha