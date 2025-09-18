La Policía Local de Mos protege a dos víctimas de violencia de género

La Policía Local de Mos inició esta semana el servicio de seguimiento y protección a las dos primeras víctimas asignadas a través del sistema VioGén con el que se materializa, tras su formalización en el pasado mes de noviembre, la incorpora de Mos a este programa estatal de protección a víctimas de violencia machista.

La unidad de VioGén está coordinada por el jefe en funciones de la Policía Local, e integrada por dos agentes más. Su labor se centra en la atención y seguimiento de las víctimas derivadas de la coordinación con la Guardia Civil. Además, trabaja en conexión directa con el Centro de Información á Muller de Mos, garantizando una atención integral que combina protección policial, atención psicológica, jurídica y social.