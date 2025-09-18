Nueva cita con la «Escola de Familias» mañana en As Neves
D.P.
As Neves
La «Escola de Familias» aterriza mañana, a las 18.30 horas, en As Neves con la charla «Educación y aprendizaje mediante el juego» con el objetivo de mostrar a las familias una herramienta fundamental para crecer en igualdad y fortalecer los vínculos familiares. La clase tendrá lugar en la Casa da Xuventude de As Neves. Además, durante la sesión estará disponible el servicio de guardería para las familias que lo necesiten.
