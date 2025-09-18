Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva cita con la «Escola de Familias» mañana en As Neves

D.P.

As Neves

La «Escola de Familias» aterriza mañana, a las 18.30 horas, en As Neves con la charla «Educación y aprendizaje mediante el juego» con el objetivo de mostrar a las familias una herramienta fundamental para crecer en igualdad y fortalecer los vínculos familiares. La clase tendrá lugar en la Casa da Xuventude de As Neves. Además, durante la sesión estará disponible el servicio de guardería para las familias que lo necesiten.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents