Nigrán, al rescate de los apodos

El Concello de Nigrán recuperará los apodos más tradicionales de cada parroquia con el objetivo de preservarlos y poner en valor los nombres con los que coloquialmente se bautizaban a las diferentes familias, y con los que se respondía habitualmente a la mítica pregunta de «E ti de quen vés sendo?».

Tras rescatar años atrás la microtoponimia referida al territorio de cada barrio, ahora el Concello inicia una investigación que pone el foco de atención en los motes, normalmente menos estudiados, a pesar de ser una herramienta importante de identificación social y una fuente de conocimiento sobre las dinámicas comunitarias, familiares y geográficas, además de conllevar una fuerte carga emocional para las familias al implicar generalmente a sus antepasados.

«No se trata de apodar a nuevos vecinos ni de rescatar aquellos que buscaban ridiculizar o estigmatizar, sino de recuperar apodos tradicionales que, si los analizamos, aportan auténtica información antropológica y lingüística del municipio en disciplinas tan variadas como la botánica, la literatura o la historia», aclara el alcalde, Juan González, que liderará dicha investigación de manera inmediata ya que, desde su faceta como historiador, apunta que las nuevas dinámicas sociales, la falta de transmisión oral y los cambios de vida, están haciendo que estos apodos se pierdan.

Barrio a barrio

«Preguntaremos por los apodos barrio a barrio, en las escuelas y también a través de un formulario de Google», explica el regidor, indicando que se condensarán los más relevantes de cara a elaborar el material divulgativo. En esta última fase colaborará la tienda-estudio Papelier, con los diseñadores gráficos Noelia Muíños y Ramón Quintas, que ya realizaron otros trabajos para el Concello, como el libro «Antonio Palacios en Nigrán» o «Nigrán no Camiño de costa». Ellos serán los encargados de dar forma a un libro ilustrado donde se visualicen los apodos por parroquias, un póster y el almanaque del Concello de Nigrán del año 2026. Adicionalmente, impartirán obradoiros de lettering al alumnado de 6º de Primaria utilizando los apodos como fuente.

«El proyecto es multidisciplinar, combina la recopilación, interpretación y difusión de los apodos con una metodología participativa, creativa e intergeneracional, fomentando la implicación directa de los vecinos y, de manera especial, del alumnado de los centros educativos», señala Juan González en referencia a las unidades didácticas que el propio Concello enviará en estos días a los colegios con la metodología de recopilación. En este sentido, apunta que, involucrando a los más pequeños de la casa en este proyecto de investigación, «estamos garantizando esa transmisión oral que preservará los apoyos, y ponemos la semilla para que se interesen más sobre sus antepasados y sus barrios, generando ese sentimiento de pertenecer a la comunidad».