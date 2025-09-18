Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan el hallazgo de huesos humanos en las proximidades de un cementerio en Baiona

Fueron encontrados cerca de unos contenedores que están situados junto al camposanto de la parroquia de Baíña

Los huesos fueron encontrados en las inmediaciones del cementario de Baíña.

Los huesos fueron encontrados en las inmediaciones del cementario de Baíña. / Google Earth

Vigo

La Guardia Civil investiga la procedencia de unos huesos humanos que aparecieron en la mañana del miércoles en las proximidades de un cementerio en Baiona.

Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, los huesos fueron hallados cerca de unos contenedores que están situados junto al cementerio de la parroquia de Baíña.

Estas fuentes han explicado que podría tratarse de unos restos humanos muy antiguos, que la Guardia Civil ha recogido para investigar su procedencia.

