La empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio de Nigrán busca personal

La nueva empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar de Nigrán, Attende Care S.L., busca personal titulado para desarrollar su trabajo en Nigrán ante el aumento del número de beneficiarios. Las personas interesadas deben tener formación de Formación Profesional en Auxiliar de Enfermería o el Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio o similar, además de disponer de carné de conducir y vehículo propio. Las personas interesadas deben enviar su currículo antes del 30 de septiembre al correo maria.fernandez.cid@attende-care.com.