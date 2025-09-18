El Concurso Nacional de Saltos en Tui atrae a un centenar de jinetes y amazonas

Un centenar de jinetes y amazonas de Galicia y Portugal participarán este fin de semana en la tercera edición del Concurso Nacional de Saltos que se celebra en las instalaciones del Club Hípico Equigalia de Tui. El certamen ecuestre, con entrada totalmente gratuita, comenzará mañana, viernes, y culminará el domingo con el gran premio de salto de 1,35 metros a las 18.00 horas.

La participación será muy variada y de alto nivel. Además de unas 25 personas inscritas del Club Hípico Equigalia, también competirán campeones gallegos y jinetes portugueses que participan en pruebas internacionales. Además, habrá categorías infantiles, con jinetes y amazonas desde los 4 años de edad.

Los saltos comenzarán desde una altura de 0,30 metros en adelante, siendo la prueba más exigente la de los 1,35 metros, cuyo ganador o ganadora se llevará un premio de 800 euros. También se disputará una prueba de «jump & run» de 0,90 metros. En total, se repartirán 7.000 euros en premios.

La presidenta del Club Hípico Equigalia, Elvira Crespo, indicó en la presentación del concurso, que este supone un gran esfuerzo económico y de trabajo para la entidad; mientras que el concejal de Deportes, Rafael Estévez, apuntó que eventos como este ponen el nombre de Tui en el mapa de la hípica, tal y como también manifestó el alcalde, Enrique Cabaleiro. El regidor también recalcó que la celebración de este concurso en Tui «es motivo de inmenso orgullo», pues la hípica estuvo históricamente ligada a este territorio, con grandes romerías caballares como la de San Telmo o San Bartolomé, pero a nivel profesional «estábamos huérfanos».

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Galega de Hípica, Gonzalo Autran, destacó que este certamen es el más importante de los que se celebran este año en Galicia y, junto a la directora del evento, Paula López, animó a acudir a las instalaciones del club en Randufe, que abrirán mañana a primera hora de la tarde para acoger tres días de hípica al más alto nivel.