El Club Balonmán Cañiza ofrece clases de prueba gratuitas

El Club Balonmán Cañiza invita a todas aquellas personas jóvenes interesadas en este deporte a realizar las pruebas «gratuitas y sin compromiso» para formar parte del equipo. La iniciativa está dirigida a niños y niñas nacidos entre los años 2008 y 2021 y cada entrenamiento está adaptado a los grupos de edad. Para mayor información o para participar en las pruebas el Club cuenta con dos números de teléfono: 616.134.560 y 698.640.656.