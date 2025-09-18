El Club Balonmán Cañiza ofrece clases de prueba gratuitas
D.P.
A Cañiza
El Club Balonmán Cañiza invita a todas aquellas personas jóvenes interesadas en este deporte a realizar las pruebas «gratuitas y sin compromiso» para formar parte del equipo. La iniciativa está dirigida a niños y niñas nacidos entre los años 2008 y 2021 y cada entrenamiento está adaptado a los grupos de edad. Para mayor información o para participar en las pruebas el Club cuenta con dos números de teléfono: 616.134.560 y 698.640.656.
