La céntrica Augusto González Besada de Tui estará en obras hasta marzo

El Concello de Tui inició esta semana una nueva fase de la transformación del corazón del centro urbano, consistente en las obras de humanización de la calle Augusto González Besada. Estas comenzaron con las catas arqueológicas y conviven con las obras en la Plaza de la Inmaculada. Estas, junto a las realizadas en el Paseo da Corredoira, forman parte de un único proyecto que ronda el millón de euros y que se financian en su mayor parte por fondos procedentes de la Diputación de Pontevedra. Según el gobierno local, las obras tienen de plazo de ejecución hasta marzo de 2026.

El inicio de las obras en esta céntrica calle tudense ha obligado a establecer cortes de tráfico, que se irán incrementando paulatinamente a medida que avancen los trabajos de humanización.

La actuación abarcará toda la calle Augusto González Besada, desde la Plaza de la Inmaculada hasta la intersección con la calle Ourense. En este ámbito, el proyecto prevé la retirada del asfalto para crear una plataforma única, con más espacio para el peatón y con arbolado y nuevo mobiliario público. Además, se restringirá todavía más el tráfico, que seguirá siendo de sentido único, y se eliminarán plazas de aparcamiento.