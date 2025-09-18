La céntrica Augusto González Besada de Tui estará en obras hasta marzo
Arrancan las obras de humanización de la calle, incluidas en el proyecto de reforma de la Corredoira y Plaza de la Inmaculada
Se retirará el asfalto y se creará una plataforma única
El Concello de Tui inició esta semana una nueva fase de la transformación del corazón del centro urbano, consistente en las obras de humanización de la calle Augusto González Besada. Estas comenzaron con las catas arqueológicas y conviven con las obras en la Plaza de la Inmaculada. Estas, junto a las realizadas en el Paseo da Corredoira, forman parte de un único proyecto que ronda el millón de euros y que se financian en su mayor parte por fondos procedentes de la Diputación de Pontevedra. Según el gobierno local, las obras tienen de plazo de ejecución hasta marzo de 2026.
El inicio de las obras en esta céntrica calle tudense ha obligado a establecer cortes de tráfico, que se irán incrementando paulatinamente a medida que avancen los trabajos de humanización.
La actuación abarcará toda la calle Augusto González Besada, desde la Plaza de la Inmaculada hasta la intersección con la calle Ourense. En este ámbito, el proyecto prevé la retirada del asfalto para crear una plataforma única, con más espacio para el peatón y con arbolado y nuevo mobiliario público. Además, se restringirá todavía más el tráfico, que seguirá siendo de sentido único, y se eliminarán plazas de aparcamiento.
La nueva calle Ourense abrirá la próxima semana
El gobierno local de Tui abrirá al tráfico el nuevo tramo de la calle Ourense la semana que viene. Así lo confirma el alcalde, Enrique Cabaleiro, apuntando que solo falta la recepción y colocación de la señalización vertical, que esperan recibir en los próximos días.La nueva calle, que canalizará el tráfico de entrada y salida a la ciudad desde la Avenida de la Concordia, cuenta con cien nuevas plazas de aparcamiento. Además, fue rehabilitado el hórreo abandonado.
