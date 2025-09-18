Más de 20 actividades completarán el aprendizaje del alumnado de Ponteareas

El Concello de Ponteareas presenta una programación anual de actividades educativas y culturales con más de 20 propuestas. El objetivo es enriquecer y completar el aprendizaje del alumnado a través de propuestas lúdico educativas fuera del aula.

Entre las propuestas se encuentran talleres de teatro inmersivos, visitas guiadas, exposiciones de arte contemporáneo, proyectos de educación ambiental con salidas al campo o seminarios sobre salud y bienestar.

Las actividades se desarrollarán en espacios públicos, naturales o culturales con intención de «poner en valor los recursos que se pueden encontrar en el municipio». Además, algunas de las actividades estarán dirigidas a las familias del alumnado.

La propuesta fue presentada por en una reunión de trabajo con la comunidad educativa. En ella, se estudió de forma conjunta el calendario propuesto por la concejalía, ofreciendo también actividades a demanda que los centros educativos pueden solicitar.

El concejal de Educación y Letras, Ricardo González, aseguró que esta iniciativa busca «despertar la curiosidad, fomentar el aprendizaje desde distintas perspectivas y poner en conocimiento del alumnado que detrás de lo cotidiano hay ciencia, organización, tecnología o arte».

Algunas de las actividades de las que disfrutarán los alumnos este primer trimestre será la participación en la exposición de ilustraciones “Seraogna, 50 anos” en Artistea o actividades prácticas en campo sobre el ciclo del agua en Xinzo.

Por otra parte, en el segundo trimestre se desarrollarán programas de educación sexual, así como talleres creativos de diseño de joyas o jornadas de teatro y danza. Por último, en la recta final de curso se realizará un novedoso torneo de oratoria, talleres de reciclaje de Corpus e incluso se trabajará con el alumnado en el rediseño de espacios urbanos.