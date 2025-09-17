Una vida dedicada a la literatura y el arte

El pensamiento y el lenguaje del poeta pontareano Alfonso Pexegueiro cobran vida, ahora en formato de libro, con el objetivo de difundir la obra y el conocimiento del creador ponteareano.

El libro, que lleva por nombre «O exilio de nacer. Pensamento e linguaxe na escrita de Alfonso Pexegueiro», gira en torno a la figura del poeta y analiza distintos aspectos relacionados con su escritura, su pensamiento, su vinculación con su aldea natal y el paisaje, su vertiente performativa, su papel en la creación del grupo Rompente e incluso su concepción de la infancia, entre otros.

En él participaron un total de once autores entre los que se encuentran profesores universitarios como David Souto y María López Sández; profesores de Lingua e Literatura de Secundaria y algunos colaboradores habituales de Pexegueiro. El trabajo estuvo dirigido por Ana Vicente Rivas y coordinado por Nuria Araújo, Antía Marcote y Fernando Groba y el libro físico fue editado por la Diputación de Pontevedra.

El resultado es un conjunto de artículos de distinta extensión en los que se ve reflejado un perfil atípico del autor y se ofrecen diversas pautas para facilitar la comprensión de su entorno lírico, así como de su concepción del mundo.

Artista multidisciplinar

Durante la presentación del tomo, que tuvo lugar en el aula exterior del IES Val do Tea de Pontearea, con la participación de alumnado del centro; la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, aseguró que «Alfonso Pexegueiro es un artista multidisciplinar y vital que llevó el nombre de Ponteareas siempre de la mano de sus letras, sus dibujos y en general, de su cultura».

Por su parte, el concejal de Educación, Ricardo González informó de que «la publicación de este libro se encuadra en la celebración del Año Seraogna, debido al 50 aniversario de la obra del autor de nombre homónimo; donde se realizarán múltiples actividades destinadas a la divulgación de la obra de Alfonso Pexegueiro».

Algunas de estas actividades previstas dentro del Año Seraogna, que abarca 2025 y 2026, serán un encuentro literario con el activista Ehsan Ullah Khan; talleres con el alumnado de bachillerato artístico de los centros educativos de Ponteareas; Jornadas Literarias con la participación de la Universidade de Vigo, la UNED y la RAG así como rutas literarias por espacios clave de la vida y obra del autor. El acto de clausura del Año Seraogna se llevará a cabo el 10 de mayo de 2026.