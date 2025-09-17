Tui organiza un juego de escapismo sobre su pasado judío
Tui
Tui acogerá el próximo domingo un juego de escapismo sobre la comunidad judía de Tui. Comenzará a las 11.30 horas frente a la Oficina de Turismo, con inscripción previa.
Los jugadores y jugadoras deberán seguir las indicaciones y pistas para ir resolviendo los diferentes desafíos, al mismo tiempo que conocerán el pasado judío y las curiosidades de la comunidad judía que vivió en Tui durante el siglo XI.
