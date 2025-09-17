Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tui organiza un juego de escapismo sobre su pasado judío

Tui acogerá el próximo domingo un juego de escapismo sobre la comunidad judía de Tui. Comenzará a las 11.30 horas frente a la Oficina de Turismo, con inscripción previa.

Los jugadores y jugadoras deberán seguir las indicaciones y pistas para ir resolviendo los diferentes desafíos, al mismo tiempo que conocerán el pasado judío y las curiosidades de la comunidad judía que vivió en Tui durante el siglo XI.

