Tui acoge uno de los seminarios del Día del Scratch

El Aula CEMIT de Tui acogerá uno de los seminarios del Día de Scratch, organizados por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en colaboración con el Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia. Esta iniciativa busca acercar a los jóvenes al mundo de la programación de una manera lúdica y práctica.

El obradoiro se celebrará el próximo sábado, día 20, de 9.30 a 14.00 horas, dirigido a jóvenes de 7 a 15 años, que deberán participar acompañados de una persona adulta. El objetivo es que las personas asistentes puedan aprender a crear videojuegos con la herramienta Scratch, al mismo tiempo que conocen los conceptos básicos de programación, electrónica e inteligencia artificial.

La participación es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente porque las plazas son limitadas.