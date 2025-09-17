Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tui acoge uno de los seminarios del Día del Scratch

Tui

El Aula CEMIT de Tui acogerá uno de los seminarios del Día de Scratch, organizados por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en colaboración con el Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia. Esta iniciativa busca acercar a los jóvenes al mundo de la programación de una manera lúdica y práctica.

El obradoiro se celebrará el próximo sábado, día 20, de 9.30 a 14.00 horas, dirigido a jóvenes de 7 a 15 años, que deberán participar acompañados de una persona adulta. El objetivo es que las personas asistentes puedan aprender a crear videojuegos con la herramienta Scratch, al mismo tiempo que conocen los conceptos básicos de programación, electrónica e inteligencia artificial.

La participación es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente porque las plazas son limitadas.

