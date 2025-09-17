Soutomaior inicia la humanización de Val-Sobral para dotarlo de tres plazas

Soutomaior modernizará el núcleo rural de Val-Sobral con la puesta en marcha de las obras de reurbanización, mejora y humanización de la carretera que une A Chan, en el Sobral, con A Chan de Moreira, en el acceso al barrio de Lourido.

El proyecto, redactado por Infourban, contempla el asfaltado y adecuación de un tramo viario de casi 800 metros de longitud, en el que se crearán tres pequeñas plazas. Se trata de lugares que actualmente funcionan como punto de encuentro para los vecinos y en las que el gobierno local actuará para su conversión en núcleos de centralidad en el barrio. Así, se transformarán en espacios más amables y humanizados para el vecindario, con tráfico calmado e integrados con el ámbito arquitectónico, algo similar a la reciente actuación en la Praza da Aldea, en Arcade de Riba.

Para ejecutar esta actuación, el Concello de Soutomaior invertirá cerca de 160.000 euros, financiados por el Plan +Provincia de la Diputación. Unos trabajos con los que se cumplirán dos necesidades: por un lado, la mejora en la movilidad del barrio, y por otra, la creación de espacios públicos que pongan en valor tanto la arquitectura tradicional de la zona como los elementos patrimoniales. El plazo de ejecución es de tres meses, por lo que se estima que pueda estar finalizado antes de que acabe el año.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, y el concejal de Obras e Urbanismo, Pablo Garrido, estuvieron ayer visitando la zona en la que actuará la empresa Contrucciones Pérez, ganadora de la licitación de la obra.

Lourenzo señaló que «estamos ante un proxecto que vai a supoñer unha importante mellora para o barrio coa recuperación de espazos rurais e mellorar a vida da veciñanza».