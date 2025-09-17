Salvaterra recibe la «foodtruck» de Mar
D.P.
Salvaterra de Miño
La furgoneta foodtruck de la campaña «Galicia Sabe Amar», impulsada por la Consellería do Mar, visita hoy Salvaterra de Miño. En horario de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas, en la Plaza del Concello, los cocineros ofrecerán una degustación gratuita de pinchos elaborados con productos marinos de procedencia gallega.
