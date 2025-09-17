Salvaterra recibe la «foodtruck» de Mar

La furgoneta foodtruck de la campaña «Galicia Sabe Amar», impulsada por la Consellería do Mar, visita hoy Salvaterra de Miño. En horario de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas, en la Plaza del Concello, los cocineros ofrecerán una degustación gratuita de pinchos elaborados con productos marinos de procedencia gallega.