Salceda estrena un servicio para impulsar el uso de la lengua gallega

El Concello de Salceda ha puesto en marcha el Servizo de Normalización Lingüística, un servicio, dotado de personal técnico, que ya está en funcionamiento y a disposición de los vecinos y vecinas en la planta baja de la casa consistorial. Su creación posible gracias a una subvención de algo más de 33.000 euros de la Diputación de Pontevedra.

Entre sus funciones están asesorar y resolver dudas lingüísticas, mejorar la calidad lingüística de y comunicativa de la administración local y colaborar con los departamentos municipales y las asociaciones de Salceda para que la lengua gallega esté presente en los textos, carteles y rótulos que se publiquen. También fomentar el uso del gallego en el conjunto de la sociedad y planificar, gestionar y coordinar cursos dirigidos tanto al personal del Concello como a diferentes sectores sociales, entre otras acciones.

«O noso compromiso coa lingua galega é real e por iso, mediante a creación deste servizo, pretendemos poñela en valor e ofrecerlle un recurso á cidadanía e ao persoal do Concello para que resolvan as súas dúbidas lingüísticas, así como dinamizar a lingua galega a través de diferentes actividades», destaca la alcaldesa, Loli Castiñeira.

La técnica encargada de este servicio está centrando sus primeras semanas en la revisión de la documentación interna del Concello y de sus canales de comunicación. Una vez rematada esta fase, dedicará más tiempo a la atención de las asociaciones y colectivos. En este sentido, desde el equipo de gobierno quieren animar al tejido asociativo a hacer uso de este servicio, conscientes de que en muchas ocasiones los colectivos tienen numerosas dudas lingüísticas a la hora de promocionar sus eventos y actividades.