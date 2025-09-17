Redondela entrega 1.770 agendas a todos los escolares
El Concello de Redondela entregó ayer las agendas escolares para el curso 2025/26 que se distribuirán a todo el alumnado. Son en total 1.770 agendas y por primera vez no se limitan al alumnado de Primaria, sino que también se repartirán en los institutos de Secundaria del municipio. Estas agendas acompañarán a los estudiantes a lo largo de todo el curso, y en esta ocasión está protagonizada por las cantareiras y pandeireteiras, mujeres transmisoras del patrimonio cultural a las que se homenajeó en el Día das Letras Galegas. Las agendas incluyen también información sobre las tradiciones de Redondela y las actividades culturales, así como mapas e información útil para el alumnado.
Las agendas fueron entregadas por la alcaldesa, Digna Rivas, y la concejala de Cultura e Turismo, Rita Pérez, ayer en el CEIP Porto Cabeiro. Para la regidora es importante que estas agendas, además de ser una herramienta para el alumnado, «sirvan tamén para fomentar a nosa cultura e a labor das mulleres na transmisión da cultura, un papel ás veces invisible”.
