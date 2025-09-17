Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Porriño celebra la Fiesta del Peregrino con visitas guiadas

D. P.

Porriño

Porriño celebrará el próximo sábado, día 20, la Fiesta del Peregrino y del Turista. Tendrá lugar durante toda la tarde en la Plaza Arquitecto Antonio Palacios, con el objetivo de dar a conocer y poner en valor el papel turístico, cultural y peregrino del municipio. La programación abarca desde visitas guiadas, un obradoiro de conchas, música y un punto de información turística y sellado de credenciales.

La primera de las visitas guiadas, «Camiñando polo Porriño», arrancará a las 16.00 horas y recorrerá espacios emblemáticos de la villa. La segunda, «O Porriño con ollos de peregrino», comenzará a las 17.00 horas y se combinará con un taller de pintado de conchas. La jornada estará amenizada con música a cargo de los artistas locales y, como cierre, a las 19.00 horas, tendrá lugar el concierto del grupo de pandereteiras Alxibeiras de Ponteareas.

