Porriño celebra la Fiesta del Peregrino con visitas guiadas

Porriño celebrará el próximo sábado, día 20, la Fiesta del Peregrino y del Turista. Tendrá lugar durante toda la tarde en la Plaza Arquitecto Antonio Palacios, con el objetivo de dar a conocer y poner en valor el papel turístico, cultural y peregrino del municipio. La programación abarca desde visitas guiadas, un obradoiro de conchas, música y un punto de información turística y sellado de credenciales.

La primera de las visitas guiadas, «Camiñando polo Porriño», arrancará a las 16.00 horas y recorrerá espacios emblemáticos de la villa. La segunda, «O Porriño con ollos de peregrino», comenzará a las 17.00 horas y se combinará con un taller de pintado de conchas. La jornada estará amenizada con música a cargo de los artistas locales y, como cierre, a las 19.00 horas, tendrá lugar el concierto del grupo de pandereteiras Alxibeiras de Ponteareas.