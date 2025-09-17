La piscina de Mos inicia el curso con un 15% más de usuarios
La piscina cubierta del Complejo Deportivo Óscar Pereiro inició ayer su temporada deportiva con un incremento de casi el 15% de usuarios respecto al año pasado. En total, 1.172 personas están anotadas a alguna de las actividades semanales, con cursos desde natación para adultos hasta niños y niñas y diferentes niveles de aprendizaje.
Además de los cursos regulares, la piscina municipal ofrece cuatro grupos semanales de aquagym, y de sus instalaciones se benefician cinco colegios públicos del Concello y el IES de Mos, que utilizan la piscina como recurso educativo y deportivo dentro de su horario lectivo.
Las tarifas varían entre los 12 y los 24 euros al mes, según el número de días y la edad de los usuarios, con una matrícula inicial de 6 euros.
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro