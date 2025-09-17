«Operación Miñota» lleva el teatro a Ponteareas
Ponteareas acogerá desde hoy y hasta el domingo, 21 de septiembre, la iniciativa «Operación Miñota», un programa de actividades que gira en torno al teatro, en el que se incluyen sesiones de formación, conversaciones y la exhibición de tres espectáculos gratuitos.
El proyecto se enmarca dentro de las Residencias Artistea y está organizado por el Centro Dramático Galego en colaboración con el proyecto luso Comédias do Minho, con el objetivo de tender puentes entre creadores y público de las artes escénicas tanto de Galicia como de Portugal.
«Operación Miñota» busca llevar el teatro a espacios poco habituales, como escuelas, centros culturales, iglesias o plazas, con el fin último de crear una conexión directa con la comunidad.
Durante cinco días, se presentarán tres espectáculos de teatro abiertos a todo el público.
La primera pieza, denominada «Chegar a tempo ou sobre o desaparecimento», contará con dos funciones. La primera, hoy mismo, a las 21.00 horas, y la segunda, el sábado 20, a la misma hora. La representación se llevará a cabo en el Mercado Municipal de Ponteareas.
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro