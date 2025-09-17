Oia muestra la rehabilitación del nuevo mercado municipal al sector hostelero

El Concello de Oia organiza esta tarde, a las 17.00 horas, una jornada de puertas abiertas para dar a conocer las instalaciones del nuevo mercado municipal a los profesionales del sector hostelero.

El inmueble, que acaba de ser rehabilitado, se ubica en un lugar estratégico, junto a la carretera que va de Baiona a A Guarda, muy cerca del Camino de Santiago, por lo que se proyecta como un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Contará con un espacio dedicado a la comercialización de productos de proximidad, una zona de cafetería y un espacio polivalente apto para acoger actividades culturales y de ocio.

La rehabilitación permitió recuperar el edificio del antiguo mercado para poner en marcha un espacio que integre arte, cultura y comercio. La actuación incluyó la restauración de uno de los elementos más singulares del inmueble, una cubierta a ocho aguas, sustituyendo la estructura original de acero por una de madera. También ser conservaron las aberturas originales en la fachada y cubierta, con el objetivo de dotar de iluminación natural un edificio en el que también se logró mejorar la conexión con la fachada marítima.

En cuanto a los trabajos en su interior, las principales intervenciones se centraron en la creación de un espacio central diáfano y una grada que permitirá la organización de eventos y la asistencia de público. También tendrá cuatro accesos, uno por cada fachada.