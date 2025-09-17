Nigrán abre las inscripciones para el Trail «5 Miradoiros»

Nigrán celebrará el 18 y 19 de octubre la tercera edición del Trail «5 Miradoiros», una prueba que fusiona el deporte con la naturaleza y el entorno.

El evento comenzará el sábado a las 17.00 horas, con el punto de inicio en Camos, y con una subida cronometrada escalonada de 3,5 kilómetros.

El domingo la competición continuará, desde las 9.30 horas en Chandebrito con tres pruebas diferentes: trail largo, con una distancia de 25 kilómetros; trail corto, con 13 kilometros de recorrido y una andaina de 13,5 kilómetros.

La ruta transitará por las parroquias nigranesas de Camos, Chandebrito, Priegue y Parada, coincidiendo con los miradores de O Pericote do Vilar, Sanomedio, Estripeiro, Outeiro das Señoras e Montecastelo.

Las inscripciones para las diferentes modalidades están abiertas hata el próximo 14 de octubre a través de www.carreirasgalegas.com. Además, la prueba está incluída en el calendario oficial de la Federación Galega de Atletismo y es puntuable en el ranking gallego.

Tal y como explicaba el alcalde de Nigrán, Juan Gonzalez, «el diseño del itinerario es la mejor carta de presentación de nuestro lema «Nigrán, Equilibrio Natural».

La jornada culminará con una comida popular para todos los asistentes.