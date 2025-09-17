Iván Valles renuncia al cargo de concejal por motivos de salud

El concejal de Deportes, Ensino e Mocidade de Redondela, Iván Valles, ha presentado su renuncia al cargo por motivos de salud. El edil explica que su situación «se estaba a prolongar máis do esperado, o que supón unha sobrecarga de traballo para os compañeiros de goberno». Ante el inicio de curso y de las actividades ha preferido «dar un paso ao lado» para ser relevado por otro compañero. El miembro del equipo de gobierno explica así los motivos de su renuncia «para evitar especulacións».

Valles agradece «profundamente a confianza depositada en min por parte de todo o goberno local durante o tempo que exercín este cargo, asi como o apoio recibido por parte da corporación, do persoal municipal e da veciñanza». El edil expresa un agradecimiento especial para la alcaldesa, Digna Rivas, «pola súa comprensión, sensibilidade e apoio incondicional desde o primeiro minuto».

Por su parte, Rivas mostró su «máis profundo e sincero agradecemento» a Iván Valles, quien como responsable de Deportes, Ensino, Conservatorio e Xuventude «demostrou sempre un compromiso inquebrantable, mellorando as condicións do deporte no noso Concello e creando novas oportunidades para todos e todas». La regidora concluyó deseando a Valles «unha pronta recuperación».