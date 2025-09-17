Gael Fernández sube a lo alto del podio gallego de patinaje

Gael Fernández, un joven patinador del Concello de Baiona y perteneciente al C.P.A Gondomar, alcanzó este fin de semana la medalla de oro en la categoría alevín masculina del Campeonato Gallego de Patinaje Artístico 2025, concretamente en la modalidad libre.

La prueba tuvo lugar en el Pavellón de Donas, en Gondomar, y estaba organizada por el Club Patinaxe Artística Gondomar bajo la Federación Galega de Patinaxe.

Gracias a esta posición, Fernández obtuvo el pase directo para representar a Galicia en el Campeonato de España, que se celebrará en Cataluña del 8 al 11 de octubre.

Junto a Gael, su compañera Teresa, del mismo club, se alzó con el sexto puesto en la misma categoría, en esta ocasión en modalidad femenina.

Ambos deportistas fueron acompañados en todo momento durante la celebración del evento deportivo por su entrenador David Figueroa Pérez, del C.P.A Gondomar.

El espectáculo presentado por el patinador baionés estaba inspirado en el estilo revolucionario francés, acompañado de un maillot diseñado especialmente para la ocasión, inspirado también en la propia historia y en el vestuario galo.