Un fuerte olor a marihuana acaba con un detenido en Mos

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Mos de 50 años que ocultaba en el interior de la finca de su casa una plantación de marihuana.

Según ha informado este miércoles la Benemérita, supo de la existencia de la plantación por las quejas de los transeúntes, que detectaban un fuerte olor a marihuana cuando pasaban por la zona.

Tras unos meses de vigilancia, la Benemérita pudo verificar la existencia de una plantación de marihuana en un jardín de una vivienda unifamiliar, de modo que solicitó mandamiento judicial de entrada y registro en el domicilio objeto, lo que ocurrió el pasado lunes.

Allí, se aprehendieron de un total de nueve plantas de marihuana (cannabis sátiva) de gran tamaño: entre 160 y 180 centímetros de alto, de 257 ramas de cogollos de marihuana y de siete kilos de cogollos en tres cajas dispuestos para su introducción en el mercado ilícito.

Además, hallaron una báscula de precisión, un deshumidificador y un foco de secado. El detenido y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de guardia de Porriño, donde se decretó su puesta en libertad con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sea requerido.